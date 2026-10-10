Ribadavia explora compartir energía para poder ahorrar

Técnicos de Sertogal con el alcalde de Ribadavia antes de iniciar la charla.

Ribadavia busca acercar a vecinos y comerciantes las posibilidades de ahorro de las comunidades energéticas, un modelo que permite compartir instalaciones de producción de energía renovable para reducir el gasto eléctrico. Esta alternativa centró una charla informativa celebrada esta semana en el municipio, en la que se explicó cómo funcionan estos sistemas, qué requisitos necesitan y qué opciones existen para financiarlos.

La sesión corrió a cargo de técnicos de Sertogal, empresa ourensana especializada en ingeniería que gestiona la Oficina Transfronteriza de Apoyo a la Transición Energética de la Diputación de Ourense.

Los responsables de la misma explicaron a los asistentes, entre ellos vecinos y comerciantes, el funcionamiento de este sistema energético, que permite que particulares, negocios y administraciones locales participen en proyectos comunes, principalmente mediante instalaciones fotovoltaicas, para aprovechar la energía generada y cubrir parte de sus necesidades eléctricas.

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Ahorro

Además de las posibilidades de ahorro, la charla abordó cuestiones relacionadas con la financiación, la organización y los requisitos técnicos de estos proyectos, a fin de facilitar una visión práctica a los asistentes de cómo pasar de una idea inicial a la constitución de una comunidad energética y al desarrollo de las instalaciones.

La sesión, dirigida a entidades y particulares de Ribadavia y Cortegada, presentó información sobre un modelo en el que la cooperación entre sus participantes permite aprovechar el potencial de las energías renovables, además de resolver dudas sobre las ventajas de estas comunidades de energía compartida y los aspectos a tener en cuenta antes de ponerlas en marcha.

Los técnicos explicaron que cualquier interesado puede obtener información más detallada en la Oficina Transfronteiriza de Apoio á Transición Enerxética de la Diputación, un servicio enmarcado en el proyecto europeo Comenerg, cofinanciado con el fondo Feder con más de dos millones de euros.

Cooperación comarcal

El pasado mes de mayo, los técnicos de Sertogal impartieron una charla similar en O Carballiño, a fin de plantear la posibilidad de constituir una comunidad energética conjunta entre esta comarca y la de O Ribeiro.

En el encuentro participaron, de forma presencial y telemática, representantes de O Carballiño, Maside, Punxín, O Irixo, Cenlle, Cea, Leiro, Piñor, Avión, Beariz, Cortegada, Ribadavia, Beade, Melón, Boborás, A Arnoia, San Amaro, Carballeda de Avia y Castrelo de Miño.