Ribadavia llena sus calles con la jornada del “Domingo Vivo”

Ribadavia acogió este domingo, 2 de agosto, una nueva edición del “Domingo Vivo”, una jornada incluida dentro del programa Vilas Vivas que volvió a llenar de ambiente las calles del casco histórico con una amplia programación de actividades, música, comercio, gastronomía y patrimonio. La iniciativa contó con una gran acogida por parte del público, con numerosos vecinos y visitantes disfrutando de las propuestas organizadas para dinamizar el comercio local y poner en valor los establecimientos participantes.

La jornada arrancó en la Praza de San Xoán con el sorteo de la campaña “Rasca e Gaña”, que repartió premios entre los clientes de los negocios adheridos, y continuó con las actuaciones musicales de Marietta e Iago Vázquez, que animaron la mañana con sus conciertos. Los asistentes también pudieron disfrutar de degustaciones de vinos de la Denominación de Orixe Ribeiro, cervezas artesanas y sidras, además de visitar los establecimientos participantes en Vilas Vivas y el espacio efímero dedicado a la artesanía en papel y productos naturales.

El “Domingo Vivo” volvió a demostrar el interés de esta iniciativa por acercar el comercio local a vecinos y visitantes, combinando la actividad comercial con la cultura y la historia de Ribadavia.