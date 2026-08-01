El Domingo Vivo llenará de actividades Ribadavia

Ribadavia celebrará el 2 de agosto una nueva edición de “Domingo Vivo”, una iniciativa impulsada por el Concello y la Xunta de Galicia dentro del programa Vilas Vivas para dinamizar el comercio local y atraer visitantes al casco histórico, con una jornada que combinará compras, música, gastronomía y patrimonio.

La programación comenzará a las 11,30 horas en la Praza de San Xoán con el sorteo de la campaña Rasca e Gaña, en la que participan los establecimientos adheridos y que reparte más de un millar de premios directos, además de un sorteo mensual entre los clientes del comercio local. A las 12,00 horas actuará la solista Marietta en la misma plaza, donde varios negocios ofrecerán degustaciones de vinos de la D.O. Ribeiro, cervezas artesanas y sidras. La jornada continuará a las 13,00 horas en la Praza Maior con un concierto de Iago Vázquez.

Durante toda la mañana permanecerán abiertos los siete establecimientos adheridos a Vilas Vivas: Sesentaeoito, O Escaparate, A Casa da Artesanía, O Colmado de Sabores, A Tahona no Camiño, O Recuncho do Birrán y Sarto e Soños, a los que se sumará un comercio efímero dedicado a la artesanía en papel y productos naturales.

La propuesta se completa con las rutas guiadas de Vilas Vivas, que se desarrollarán durante agosto y septiembre. Los visitantes podrán elegir entre dos recorridos; uno dedicado a monasterios, capillas y conventos, y otro centrado en las iglesias románicas, la zona histórica y el barrio judío. Las visitas tendrán un precio de 12 euros por persona y se celebrarán de jueves a domingo mediante reserva previa en la web http://www.genuinegalicia.com/.