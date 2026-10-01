Ribadavia renovará servicios, calles y aceras en San Cristovo

San Cristovo de Regodeigón contará con una renovación de sus aceras y servicios urbanos con una inversión de 1,16 millones de euros. La actuación permitirá acondicionar el tramo de la carretera OU-504 que atraviesa el núcleo y renovar las redes municipales de abastecimiento y saneamiento, además de revisar el resto de servicios existentes.

La licitación de las obras está prevista para este mismo año, según confirmó la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante una reunión de trabajo con el alcalde de Ribadavia, César Fernández, ayer en Santiago de Compostela. En el encuentro también participó la directora territorial de la Consellería en Ourense, Pilar Fernández León.

María Martínez Allegue y César Fernández durante la reunión. | XUNTA DE GALICIA

El proyecto, solicitado por el Concello de Ribadavia, incluirá el acondicionamiento de calles y aceras, y permitirá mejorar las condiciones de accesibilidad y el estado de los espacios públicos de este núcleo del municipio.

Servicios

Los trabajos incluirán la renovación de las redes municipales de abastecimiento y saneamiento, y también se comprobará el estado de los restantes servicios existentes para determinar su estado y si necesitan actuaciones de mejora o sustitución.

El alcalde de Ribadavia valoró la importancia del proyecto para los vecinos de este núcleo y agradeció la colaboración institucional para llevar a cabo un proyecto “que suporá unha importante transformación de San Cristovo”. “É unha actuación na que levamos tempo traballando desde o Concello e que levaba tempo en tramitación. Hoxe podemos dicir que se vai converter en realidade porque, tal e como anunciou a Consellería, vaise proceder á licitación da obra neste mesmo ano”, añadió el regidor.

Desde el Concello destacan que con esta intervención se pretende mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad en San Cristovo, al tiempo que se actualizan infraestructuras básicas que afectan directamente a los vecinos. La intervención permitirá abordar en un único proyecto las distintas actuaciones previstas para este tramo de la OU-504, evitando que las obras sobre las diferentes infraestructuras tengan que desarrollarse de manera independiente.

Autorización

La actuación podrá avanzar después de que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil haya concedido la autorización necesaria para ejecutar los trabajos, ya que este permiso era uno de los trámites para impulsar definitivamente el proyecto. El Concello destaca que se desbloquea así una intervención que permite avanzar en la renovación de servicios públicos.