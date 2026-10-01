Dia Internacional de la Música

La música nos ha acompañado desde siempre.

En 1975 la Unesco declara el 1 de octubre como el Día Internacional de la Música.

Es una forma de arte universal que traspasa barreras geográficas, idiomáticas y generacionales. Esta conmemoración pretende promocionar la música en todos sus aspectos, es la celebración de este arte en todas sus formas y del impacto que ha tenido en el mundo a través de los siglos.

La música juega un papel fundamental en todas las culturas y es parte vital de nuestras vidas. La música es el único lenguaje universal que ha sabido burlar al tiempo, un hilo invisible que conecta el primer latido de la humanidad con la modernidad.

En los albores de la historia, nació del ritmo de la naturaleza y del eco de las cavernas, convirtiéndose en un ritual sagrado para invocar a los dioses y unir a las tribus.

Con el paso de los siglos, se vistió de gala en los templos medievales y floreció en la polifonía del Renacimiento. Más tarde, genios como Bach, Mozart y Beethoven la dotaron de una arquitectura perfecta, traduciendo en partituras las pasiones más profundas del alma humana.

Al llegar el siglo XX, la música rompió moldes y fronteras: el blues y el jazz le dieron voz a la libertad, mientras que el rock and roll encendió una revolución cultural sin precedentes. Hoy, en la era digital, la música sigue mutando a velocidades vertiginosas, pero su esencia permanece intacta. Es consuelo en la soledad, bandera de revoluciones y el refugio eterno de nuestras emociones. Hoy os invitamos a escuchar vuestra música favorita y evocar ese amor, ese viaje o simplemente ese momento importante de la vida en el que la música os hizo sentir una emoción que ha perdurado con los años.

Propina | Música celestial

En tiempos remotos, era muy debatido el tema de la existencia o no, de tres clases de música: la instrumental, conocida por todos; la música humana, que reflejaría la armonía entre el cuerpo y el espíritu y la música celestial o mundana, también llamada “música de las esferas”, considerada inaudible para los sentidos, pero que estaba determinada por la velocidad y distancia de los astros. Incluso, se llegó a afirmar que las siete notas de la escala musical se correspondían con los siete planetas del sistema Solar, mientras que las doce consonancias o series de acordes equivalían a los doce signos del Zodíaco. Para algunos, hasta se volvió motivo de preocupación averiguar si en el Cielo se cantaría esa música. Todas estas quiméricas conjeturas acabaron por dar origen a la expresión música celestial, que con el correr del tiempo se aplicó para desdeñar -por vanas e inútiles- aquellas promesas que se hacen envueltas en palabras sonoras y engañosas.