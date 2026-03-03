Ribadavia sitúa la economía social como eje de desarrollo

Imagen de la jornada, que sirvió para recoger propuestas de emprendedores y colectivos.

Ribadavia acogió ayer una jornada de trabajo enmarcada en el proyecto piloto impulsado por la Xunta de Galicia para la elaboración de planes locales de economía social en distintos municipios gallegos, una iniciativa que busca reforzar el desarrollo económico desde el ámbito local mediante la participación de los agentes sociales y productivos del territorio.

El encuentro contó con la participación de la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, dentro de un proceso promovido por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

El proyecto pone el foco en sectores con fuerte peso, como el agrario, el vitivinícola, el cultural y el turístico

Ribadavia tomó el relevo en este programa tras una primera sesión celebrada en Baiona. El objetivo es acompañar a los concellos en la definición de estrategias adaptadas a sus características sociales, económicas y productivas. Según explicó Marta Mariño, la finalidad es ofrecer herramientas y asesoramiento especializado que permitan convertir la economía social en un eje estratégico de desarrollo local, favoreciendo el emprendimiento colectivo, la creación de empleo estable, la contratación responsable y el fortalecimiento del tejido empresarial.

Participación

En la jornada participaron entidades sociales, cooperativas, asociaciones, empresas locales, personas emprendedoras y otros agentes clave, poniendo el foco especialmente en sectores con fuerte arraigo en el municipio, como el agrario, el vitivinícola, el cultural y el turístico, con un fuerte peso histórico e identitario.

Las aportaciones recogidas durante la jornada servirán para avanzar en la elaboración del futuro Plan Local de Economía Social, alineado con la Estratexia galega de economía social horizonte 2027 y con la Estratexia de emprendemento ligado ao territorio de Galicia.

El alcalde de Ribadavia, César Fernández, agradeció a la Xunta de Galicia “que contase co noso concello para desenvolver este proxecto piloto, que supón unha oportunidade moi importante para planificar o noso futuro económico desde unha perspectiva participativa e adaptada á nosa realidade”.

“A economía social encaixa perfectamente co modelo de vila que queremos: unha Ribadavia que xenere emprego estable, que apoie o emprendemento colectivo e que fortaleza sectores estratéxicos para nós como o vitivinícola, o agrario, o cultural e o turístico, todos eles ligados á nosa identidade e á nosa historia”, señaló el regidor, avanzando que “dende o Concello imos seguir traballando da man das administracións e do tecido socioeconómico local para que o Plan Local de Economía Social sexa unha ferramenta eficaz de desenvolvemento, cohesión social e fixación de poboación na vila”.