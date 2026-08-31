¿Sabe usted que Ribadavia ha vivido esta semana una reorganización del tráfico debido a la celebración de A Festa da Istoria?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la reorganización vial en Ribadavia por la Festa da Istoria

Calles cortadas en Ribadavia.
Calles cortadas en Ribadavia. | La Región

¿Sabe usted que Ribadavia ha vivido esta semana una reorganización del tráfico debido a la celebración de A Festa da Istoria? ¿Que, además de ser muy complicado aparcar, hubo algunas calles cortadas?¿Que se emocionaron tanto que hasta prohibieron el paso en calles donde ya estaba prohibido con anterioridad?¿Que siempre es mejor avisar dos veces que no hacerlo? ¿Que a los vecinos les quedó clarinete?

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