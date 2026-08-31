Ribadavia vuelve al presente tras tres días de viaje por el medievo con la Festa da Istoria

Tres días seguidos de regreso al pasado en Ribadavia y un año para volverlo a repetir. La 37 Festa da Istoria llegó ayer a su fin después de tres días que llevaron a la villa de vuelta a sus raíces más medievales, con todo tipo de actividades que marcaron una cita de Interés Turístico Nacional que ya espera volver a repetirse, con tantas ganas, el próximo año.

El día grande, el sábado, dejó el cuerpo de los asistentes preparado para rematar unas jornadas que comenzaron el viernes y que tuvieron ayer su última parada, con el Mercado Artesanal abierto durante todo el día. Con maravedíes en los bolsillos, visitantes y vecinos acudieron a esta última jornada para despedirse de los personajes más característicos de la historia medieval de Ribadavia, que volvieron a protagonizar el Gran Desfile y las diferentes animaciones repartidas por toda la villa.

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“A Festa da Istoria goza de boa saúde e se traballará para que durante moitos máis anos se poida celebrar”, destacó la concejala de Cultura de Ribadavia, Yolanda Gómez. La fiesta encara ya el camino hacia sus 40 años de celebración, consolidada como una de las grandes citas del calendario festivo de la villa.

Este año se esperaba algo menos de afluencia por celebrarse los últimos días de agosto, pero la respuesta del público “volveu ser positiva, incluso por encima das expectativas”, como señaló Gómez. Desde primera hora de la última jornada, las calles de la localidad volvieron a llenarse de visitantes. Ahora sólo queda aguardar un poco más para que este portal del tiempo estival vuelva a abrirse el próximo año.