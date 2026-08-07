¿Sabe usted que salir con el coche en Ribadavia es como jugar al Mario Kart? ¿Que el Aston Martin de Fernando Alonso circula más fluido? ¿Que por culpa de las dobles filas en la Rúa Progreso, todas las mañanas se vuelve un caos? ¿Que el tema se vuelve peligroso si tenemos que en cuenta que la baja visibilidad por las curvas? ¿Que un día vamos a tener una desgracia?