Carlos Gómez, extremeño con raíces en Ribadavia: “Intentaré volver todos los años porque Galicia es un lugar que llevo en mi corazón”

Carlos Gómez es natural de Badajoz, donde reside actualmente, pero por parte de su padre tiene sangre gallega heredada de Ribadavia. Su familia paterna vive en O Ribeiro y suele viajar con sus padres y su hermano dos o tres veces al año, normalmente en verano o en Navidad. Aunque reconoce que su trabajo y su vida en Extremadura no siempre le permiten visitar Galicia con la frecuencia que le gustaría, guarda muy buenos recuerdos de sus paisajes, su gastronomía y su gente.

Pregunta. ¿Qué es lo que más le une a Galicia?

Respuesta. Mi familia paterna. Con ellos siempre he mantenido una relación muy cercana. En casa, en Badajoz, también hemos conservado algunas tradiciones gallegas, como preparar filloas, que me encantan y son uno de mis platos favoritos. Además, entiendo perfectamente el gallego, aunque no lo hablo con demasiada soltura.

P. ¿Qué diferencias nota entre las costumbres de Galicia y las de Badajoz?

R. Más que diferencias culturales, noto diferencias en la forma de ser de cada parte de mi familia. Mis parientes gallegos tienen un carácter muy directo, mientras que mis familia materna en más tranquila.

P. ¿Qué es lo que más le gusta de Galicia?

R. Disfruto mucho el clima, porque prefiero el frío de aquí al calor de Badajoz, y sobre todo el ambiente familiar. También me parece una tierra preciosa. Me encanta visitar lugares como Baiona o Finisterre por sus paisajes, y le tengo un cariño especial a Coruña. Viví en Oleiros un año cuando era niño y de esa época guardo muy buenos recuerdos.

P. ¿Cómo es su relación con la gente de Galicia?

R. Tengo muy buena relación con mis amigos gallegos, pero ahora los veo menos porque vengo a Galicia con menos frecuencia que antes. Me gusta mucho el ambiente de las fiestas populares, como la Festa do Pemento o la Festa do Pulpo. En esos entornos las personas son muy cercanas.

P. ¿Se ha planteado vivir algún día en Galicia?

R. Sí, es una posibilidad que me he planteado varias veces, sobre todo por estar cerca de mi familia paterna. En este momento tengo mi vida organizada en Badajoz, pero intentaré volver todos los años, porque Galicia es un lugar que llevo en mi corazón.