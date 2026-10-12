¿Sabe usted que Tahona del Camino, en Ribadavia, tuvo que cerrar antes de tiempo por éxito absoluto?

¿Sabe usted que la repostería sefardí está de moda? ¿Que los dulces se agotaron como churros? ¿Que la Tahona del Camino tuvo que cerrar el sábado antes de tiempo? ¿Que no fue por falta de trabajo sino por lo contrario? ¿Que los visitantes “asaltaron” el local? ¿Que el puente le está viniendo de lujo a Ribadavia para impulsar el turismo y sus negocios? ¿Que dicen que un reportaje de La Región de hace tres días ayudó?

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