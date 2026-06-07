¿Sabe usted que un vecino de Ribadavia podría dirigir el atletismo español?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, Rodrigo Domínguez Fernández, de dirigir el atletismo navarro a presentar su candidatura para el nacional
¿Sabe usted que la Federación Española de Atletismo pronto podría estar dirigida por un ourensano? ¿Que Rodrigo Domínguez Fernández, natural de Ribadavia, ha manifestado su intención de armar una candidatura a la presidencia? ¿Que cuenta con experiencia en gestionar, ya que fue presidente hasta hace un par de años de la Federación Navarra de Atletismo?
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