¿Sabe usted que ahora se puede disfrutar de Regueiro da Cova en Castrelo de Val?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, Verín pierde un gran restaurante, pero lo gana Castrelo do Val
¿Sabe usted que después de 10 años en la Alameda de Verín, la chef Begoña Vázquez ha trasladado a Castrelo do Val su restaurante, Regueiro da Cova? ¿Que la primera mujer en recibir el Premio Cociñeiro Galego -en 2024- llevaba tiempo planeando esta mudanza a una casa restaurada para la ocasión? ¿Que en Verín ya se la echa de menos mientras en Castrelo disfrutan ya de la mejor cocina?
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