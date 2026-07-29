Viña Costeira abre vinoteca en la zona histórica de Ribadavia
SESENTAEOITO
La bodega Viña Costeira inaugura este miércoles la vinoteca Sesentaeoito en pleno casco histórico de Ribadavia, un nuevo espacio de degustación, catas y gastronomía que busca dinamizar el comercio local a través del proyecto Vilas Vivas
Viña Costeira inaugurará este miércoles su nueva vinoteca Sesentaeoito, un espacio situado en pleno casco histórico de Ribadavia que nace con el objetivo de acercar la cultura del vino a vecinos y visitantes.
El establecimiento, ubicado en la Rúa Salgado Moscoso, pretende ser en un punto de encuentro para los amantes del vino, ofreciendo la posibilidad de degustar por copas o botellas toda la gama de de Viña Costeira, acompañados de una cuidada selección gastronómica, además de adquirir cualquiera de las referencias de la bodega.
El nombre del local homenajea a 1968, año de fundación de Viña Costeira, y reivindica la trayectoria de un proyecto cooperativo ligado a O Ribeiro. La iniciativa se integra en el proyecto Vilas Vivas para dinamizar el comercio del casco histórico y acogerá también catas y actividades relacionadas con la cultura vitivinícola.
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