Viña Costeira abre vinoteca en la zona histórica de Ribadavia

Viña Costeira inaugurará este miércoles su nueva vinoteca Sesentaeoito, un espacio situado en pleno casco histórico de Ribadavia que nace con el objetivo de acercar la cultura del vino a vecinos y visitantes.

El establecimiento, ubicado en la Rúa Salgado Moscoso, pretende ser en un punto de encuentro para los amantes del vino, ofreciendo la posibilidad de degustar por copas o botellas toda la gama de de Viña Costeira, acompañados de una cuidada selección gastronómica, además de adquirir cualquiera de las referencias de la bodega.

El nombre del local homenajea a 1968, año de fundación de Viña Costeira, y reivindica la trayectoria de un proyecto cooperativo ligado a O Ribeiro. La iniciativa se integra en el proyecto Vilas Vivas para dinamizar el comercio del casco histórico y acogerá también catas y actividades relacionadas con la cultura vitivinícola.