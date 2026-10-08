Xabier Oliveira, director de la banda de música A Lira de Ribadavia: “No nos da miedo apostar por nuestra propia música”

Xabier Oliveira está al frente de A Lira de Ribadavia desde 2016, una etapa marcada por la renovación de una formación con casi dos siglos de historia. La agrupación, la más antigua de Galicia, mantiene su apuesta por la formación a través de la Escola de Música Mestre Veneroni, en la que se formaron buena parte de sus integrantes actuales.

Pregunta. A Lira vuelve al Certame Galego siete años después. ¿Cómo llega la banda a esta cita?

Respuesta. La generación de hace siete años fue la más laureada de los 190 años de la banda, lograron muchos premios en certámenes muy importantes. Tras la pandemia fueron momentos difíciles porque mucha gente dejó la banda. Con tiempo, dedicación e ilusión se consiguió una formación renovada, una generación muy joven que va desde los 12 años del más pequeño a los 58 del mayor. Para el 80 por ciento de los integrantes este será su primer certamen y vamos con mucha ilusión.

P. ¿Es fácil atraer a la gente joven?

R. Estamos trabajando mucho la escuela de música. Hacemos conciertos didácticos en todos los colegios de O Ribeiro, impartimos la actividad extraescolar de musica y movimiento para la escuela y tenemos gente del conservatorio de Ribadavia y de O Carballiño.

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P. ¿Cuáles son las expectativas en esta competición?

R. Nuestro objetivo en este certamen es disfrutar del trabajo realizado en los ultimos cuatro meses. Al final el proceso nos ha hecho mejores, no sólo a nivel musical, sino también social y eso no nos lo quita nadie. Sé que vamos a hacer una buena actuación y el tribunal decidirá.

P. ¿Qué repertorio habéis preparado?

R. Todos los años renovamos nuestro repertorio, pero A Lira es una banda “mítica” y la mayoría de la gente espera de nosotros ciertos temas clásicos. También preparamos alguna cosa diferente, como el año pasado el concierto de Navidad con canciones de Disney. En este certamen hay tres piezas con un hilo conductor, que es la herencia musical y la tradición, pero llevada al lenguaje musical de hoy.

P. Una de ellas, “Camiño Miñoto”, fue compuesta por un músico de la banda.

R. Sí, no nos da miedo apostar por nuestros músicos. Es un pasadoble llevado al lenguaje del siglo XXI, con una armonía muy rompedora para dar difusión al Camiño Miñoto Ribeiro.

P. ¿Y las otras dos obras?

R. La obra que elige la Federación y que tenemos que interpretar todas las bandas es “Cantigas”, basada en las cantigas de Martín Codax, que presentamos con un lenguaje modernista. Y como obra libre “First Suite”, que fue escrita en 1909, que coincide con el año en que A Lira ganó el primer certamen de su historia, el de La Oliva en Vigo. También era una obra muy rompedora entonces y fue la primera sinfónica escrita para A Lira.

P. ¿Y como vive Ribadavia esta cita musical?

R. La gente nos da mucho ánimo y muchos nos acompañarán en autobús, sobre todo socios, familiares y ex músicos. Son semanas muy especiales.