Abierto el plazo para que los viticultores de Ribeira Sacra soliciten ayudas

La Denominación de Origen Ribeira Sacra colabora con los viticultores inscritos y en activo en el Consello Regulador para facilitar la solicitud de las ayudas destinadas a la conservación del paisaje vitivinícola. Estas subvenciones, convocadas por la Consellería do Medio Rural a través de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), podrán solicitarse hasta el próximo 7 de febrero.

Desde la DO Ribeira Sacra se está informando y asesorando a los viticultores sobre este procedimiento, con el objetivo de simplificar los trámites y favorecer que el mayor número posible de profesionales del sector puedan beneficiarse de estas ayudas. Están dirigidas tanto a viticultores que venden uva como a aquellos que no lo hacen.

Las ayudas, publicadas en el Diario Oficial de Galicia, cuentan con una dotación global de más de 1,5 millones de euros, financiados íntegramente con fondos propios de la Xunta, y tienen como finalidad poner en valor el trabajo que realizan las personas viticultoras en el mantenimiento de los viñedos, evitando el abandono de los bancales y contribuyendo a la conservación de un entorno de gran valor paisajístico, ambiental y cultural.

El importe de la subvención será de hasta 2.000 euros por hectárea en el caso de viñedos en bancales tradicionales de piedra no mecanizables, y de 1.000 euros por hectárea para viñedos en bancales mecanizables o zonas llanas. En ningún caso se concederán ayudas superiores a 50.000 euros por persona beneficiaria.

En cuanto a la tramitación, los viticultores que sean personas jurídicas o autónomos deberán presentar la solicitud a través de la sede electrónica de la Xunta. Las personas físicas podrán hacerlo bien telemática o presencialmente. Para quienes opten por la vía presencial, el Consello Regulador ofrece apoyo directo, pudiendo cubrir la solicitud y enviarla al domicilio del solicitante o facilitarla en su sede. Desde la DO Ribeira Sacra subrayan la importancia de esta colaboración como herramienta clave para respaldar al sector vitivinícola.