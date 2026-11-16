Amaral convierte los cañones de la Ribeira Sacra en el escenario de su gira Dolce Vita Tour

Eva Amaral durante la grabación del vídeo en el que explica la inspiración de la Ribeira Sacra para el diseño de la gira Dolce Vita Tour.

La Ribeira Sacra ha traspasado sus fronteras para convertirse en protagonista de uno de los espectáculos musicales de Amaral. La cantante Eva Amaral ha desvelado que el paisaje de este territorio gallego ha servido de inspiración para diseñar el escenario de Dolce Vita Tour, la gira con la que el grupo presenta su último trabajo.

En un vídeo grabado el pasado 3 de noviembre mientras practicaba paddle surf en el río, la artista explicó cómo las dos riberas y los cañones que tenía a su espalda se trasladaron a la escenografía del espectáculo. Los dos grandes cubos situados a ambos lados del escenario representan esas formaciones naturales, mientras que el río que discurre entre ellas está simbolizado por unas escaleras.

El diseño incorpora, además, un movimiento coordinado de las dos estructuras, que se abren y se cierran durante las canciones. Una coreografía que, según explicó Amaral, representa el movimiento milenario de la roca y el agua y sirve para trasladar al escenario algunos de los conceptos centrales del disco: "la fragilidad y la belleza de la vida".

La cantante definió la escenografía como un "diseño de ensueño" realizado entre todo el equipo, con la intención de fusionar moda, cine, teatro y música. El resultado es una suerte de instalación musical en la que se suceden las canciones de Dolce Vita y otros temas de anteriores trabajos del grupo.

Las últimas fechas de la gira

Eva Amaral compartió esta inspiración coincidiendo con la recta final de la gira. En el vídeo anunció las dos últimas oportunidades para disfrutar de este montaje escénico: el 18 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 28 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid.

La artista reconoció que le dará pena despedirse del espectáculo, aunque también aseguró tener muchas ganas de volver a subirse a un escenario con una propuesta que permite disfrutar de la música tanto desde el público como desde las tablas.