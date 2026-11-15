Las redes alucinan con una ubicación de la Ribeira Sacra en Ourense que muestra "un dragón" formado "hace millones de años"

Para encontrar al dragón de la Ribeira Sacra conviene empezar por la cola. Es lo que recomienda un vídeo que se ha viralizado en las últimas horas en las redes sociales. A la altura de la aldea de A Cubela, el río Sil da una vuelta tan cerrada que casi regresa al punto de partida. Ahora viene el juego que propone el vídeo: imaginar que esa curva es la cola enroscada de un dragón dormido entre Ourense y Lugo. Pero ¿dónde tiene la cabeza?

El vídeo deja la segunda pista un poco más arriba, en Froxende. Allí sitúa la cabeza del animal, en el tramo del Sil que discurre entre el concello ourensano de Castro Caldelas y los lucenses de Ribas de Sil y Monforte de Lemos. Basta seguir con la vista el curso del río entre las dos curvas para completar la silueta.

Cómo dibujó el Sil la cola del dragón

La curva de A Cubela alcanza unos 355 grados, según Turismo da Ribeira Sacra. Apenas le faltan cinco para completar una vuelta. La explicación está en los meandros encajados: a medida que el Sil erosionaba el lecho y ganaba profundidad, sus curvas quedaban talladas en la roca.

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En A Cubela, el río se abrió paso entre pizarras, micaesquistos y cuarcitas hasta dejar ese giro que hoy se distingue desde lo alto.

Dónde ver la curva y qué tiene que ver con el oro romano

Quien quiera buscar la cola en persona tiene una referencia sencilla: el mirador de A Cubela, en el municipio lucense de Ribas de Sil. Se llega por la carretera que baja desde Torbeo y, unos 500 metros después del mirador, aparece la aldea. Para quienes prefieran ir a pie, la Ruta da Cubela (PR-G 180) enlaza Torbeo con las orillas del Sil en un recorrido de unos 13 kilómetros.

Y el dragón tiene hasta su propio tesoro. La pista está bajo las casas de piedra rojiza y tejados de pizarra de A Cubela: la aldea se asienta sobre una antigua explotación de oro romana. Mucho antes de que alguien creyese distinguir una cola en esa vuelta del Sil, los romanos ya habían encontrado allí algo que merecía la pena buscar.