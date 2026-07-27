Asociaciones de la Ribeira Sacra piden un referéndum para decidir si mantiene el apoyo a la candidatura de la Unesco

Imagen del paisaje de la Ribeira Sacra, cuya candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco sigue en proceso de evaluación.

La Federación de Asociaciones de la Ribeira Sacra (FEARS) ha solicitado a la Xunta de Galicia la convocatoria de un referéndum en los municipios incluidos en el ámbito BIC de la Ribeira Sacra para conocer si la ciudadanía sigue respaldando la candidatura del territorio a Patrimonio Mundial de la Unesco.

La petición llega después de que la organización internacional haya solicitado de nuevo aclaraciones complementarias sobre el expediente presentado por la Xunta, un nuevo paso en el proceso de evaluación de la candidatura.

En un comunicado, la federación sostiene que existe un "desinterés general" entre la población hacia el proyecto y critica que los vecinos asistan "al deterioro de los servicios públicos y al abandono de las parroquias", mientras, aseguran, la Xunta "invierte en propaganda, financia con generosidad proyectos de capital exterior e ignora la oposición de colectivos asociativos".

Críticas al proyecto

FEARS considera que la candidatura es "irreformable" porque, a su juicio, parte de una delimitación territorial "no histórica" y busca consolidar una marca territorial "haciendo encajar distintos relatos".

En este sentido, la federación sostiene que será difícil acreditar el "paisaje cultural coherente" que exige la Unesco si el proyecto parte, afirman, de una delimitación elaborada "en los despachos de espaldas a los habitantes del territorio".

Asimismo, la organización muestra su respaldo al informe emitido por Icomos, el órgano asesor de la Unesco encargado de evaluar las candidaturas, que califican de "correcto, legítimo y científico".

Petición de responsabilidades

La federación también carga contra las declaraciones del exministro de Cultura Miquel Iceta, quien cuestionó el criterio de los técnicos de Icomos y de la Unesco. Según FEARS, esas manifestaciones son "escandalosas" y consideran que, solo por ellas, "debería dimitir".

Por último, las asociaciones lamentan que la Xunta trate de sacar adelante una candidatura que califican de "nefasta" pese al informe desfavorable de Icomos. A su juicio, el proceso supone un "fracaso técnico y político" y sostienen que la revisión del expediente seguirá "en la misma senda" marcada desde sus inicios.