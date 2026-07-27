Estos son los requisitos que la Unesco exige a la Ribeira Sacra para su candidatura a Patrimonio

El texto aprobado en la 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial (Resolución 48 COM 8B.30) concede la devolución técnica (referral) a la candidatura española de la Ribeira Sacra y marca las tareas obligatorias, las recomendaciones de gestión y el despliegue de una misión de expertos sobre el terreno.

1. Tareas obligatorias en el expediente técnico

Para reexaminar la propuesta de inscripción y permitir su declaración como Patrimonio Mundial, la Unesco devuelve el dossier al Estado parte para que cumpla tres requerimientos concretos:

Conectar y clarificar los atributos del bien: Identificar, aclarar y presentar en mayor profundidad la relación entre los principales atributos del territorio, incluidos los sistemas agrícolas en bancales (terraced agricultural systems), los patrones de asentamiento (settlement patterns), las estructuras hidráulicas , las tradiciones monásticas y el patrimonio inmaterial asociado, como componentes de un paisaje cultural coherente.

Completar el inventario de la cultura del agua: Continuar la documentación, inventario y cartografía de los elementos del patrimonio hidráulico , la arquitectura vernácula y el patrimonio inmaterial asociados a la cultura del agua de la Ribeira Sacra.

Profundizar en la evolución histórica: Desarrollar con mayor detalle la presentación de la evolución histórica del paisaje y la contribución de sus distintos elementos para comprender el bien como un paisaje cultural vivo y en continua evolución (continuing cultural landscape).

2. Recomendaciones de conservación y gestión territorial

El Comité recomienda a España y a las administraciones locales tomar en consideración los siguientes puntos operativos:

Plan de Gestión: Continuar con la aplicación del Plan de Gestión y los programas de conservación asociados.

Coordinación con la Reserva de la Biosfera: Reforzar la coordinación entre el marco de gestión de la candidatura y el de la Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel .

Reto demográfico y agricultura tradicional: Mantener las acciones orientadas a apoyar la revitalización demográfica , la preservación de las prácticas agrícolas tradicionales y la conservación de los bancales.

Biodiversidad y recursos hídricos: Continuar aplicando medidas para la conservación de la biodiversidad , el control de especies exóticas invasoras , la adaptación al cambio climático y la gestión sostenible de los recursos hídricos.

Participación comunitaria: Mantener los esfuerzos para garantizar la participación activa de las poblaciones locales y los agentes socioeconómicos implicados en la gestión del bien.

3. Acompañamiento sobre el terreno