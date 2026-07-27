Estos son los requisitos que la Unesco exige a la Ribeira Sacra para su candidatura a Patrimonio

El texto aprobado en la 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial (Resolución 48 COM 8B.30) concede la devolución técnica (referral) a la candidatura española de la Ribeira Sacra y marca las tareas obligatorias, las recomendaciones de gestión y el despliegue de una misión de expertos sobre el terreno.
1. Tareas obligatorias en el expediente técnico
Para reexaminar la propuesta de inscripción y permitir su declaración como Patrimonio Mundial, la Unesco devuelve el dossier al Estado parte para que cumpla tres requerimientos concretos:
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Conectar y clarificar los atributos del bien: Identificar, aclarar y presentar en mayor profundidad la relación entre los principales atributos del territorio, incluidos los sistemas agrícolas en bancales (terraced agricultural systems), los patrones de asentamiento (settlement patterns), las estructuras hidráulicas, las tradiciones monásticas y el patrimonio inmaterial asociado, como componentes de un paisaje cultural coherente.
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Completar el inventario de la cultura del agua: Continuar la documentación, inventario y cartografía de los elementos del patrimonio hidráulico, la arquitectura vernácula y el patrimonio inmaterial asociados a la cultura del agua de la Ribeira Sacra.
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Profundizar en la evolución histórica: Desarrollar con mayor detalle la presentación de la evolución histórica del paisaje y la contribución de sus distintos elementos para comprender el bien como un paisaje cultural vivo y en continua evolución (continuing cultural landscape).
2. Recomendaciones de conservación y gestión territorial
El Comité recomienda a España y a las administraciones locales tomar en consideración los siguientes puntos operativos:
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Plan de Gestión: Continuar con la aplicación del Plan de Gestión y los programas de conservación asociados.
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Coordinación con la Reserva de la Biosfera: Reforzar la coordinación entre el marco de gestión de la candidatura y el de la Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel.
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Reto demográfico y agricultura tradicional: Mantener las acciones orientadas a apoyar la revitalización demográfica, la preservación de las prácticas agrícolas tradicionales y la conservación de los bancales.
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Biodiversidad y recursos hídricos: Continuar aplicando medidas para la conservación de la biodiversidad, el control de especies exóticas invasoras, la adaptación al cambio climático y la gestión sostenible de los recursos hídricos.
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Participación comunitaria: Mantener los esfuerzos para garantizar la participación activa de las poblaciones locales y los agentes socioeconómicos implicados en la gestión del bien.
3. Acompañamiento sobre el terreno
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Solicitud de una Advisory Mission: La resolución incluye un apartado final que solicita expresamente al Estado parte que invite a una misión de asesoramiento (consultiva). Esta visita de expertos internacionales de Icomos tendrá como fin orientar y facilitar la elaboración de la información adicional solicitada antes de la revisión y presentación definitiva de la candidatura.