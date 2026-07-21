Todo o nada en Corea: arranca el examen final de la Ribeira Sacra para ser Patrimonio Mundial

La Ribeira Sacra afronta la semana más trascendental de su historia reciente, y lo hace a más de 10.000 kilómetros de casa. La ciudad surcoreana de Busán acoge desde ayer y hasta el próximo 29 de julio, la 48ª reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, el tribunal definitivo que decidirá si los espectaculares paisajes y cañones moldeados por los ríos Sil, Miño y Cabe entran en la élite del patrimonio global. La candidatura gallega y española, rebautizada estratégicamente como “Paisaxe da Auga da Ribeira Sacra”, llega a esta cita con la presión añadida de ser la única propuesta española que será evaluada en esta edición.

Para este territorio histórico, la resolución supondrá un momento histórico. De conseguirlo, la Ribeira Sacra aspiraría a convertirse en el sexto bien gallego reconocido por la Unesco, un selecto Olimpo en el que ya figuran el casco histórico de Santiago de Compostela, los Caminos de Santiago, la Muralla Romana de Lugo, la Torre de Hércules y la técnica de construcción de la piedra en seco.

El camino hasta el centro de convenciones de Busán no ha sido un paseo triunfal. La delegación española asume que se necesita casi un “milagro” diplomático para revertir el golpe que supuso el informe técnico de Icomos publicado el pasado mes de junio y que recomienda no inscribir la Ribeira Sacra, aunque no tiene carácter vinculante. La inscripción (o no) de las candidaturas se debatirá desde el viernes hasta el lunes.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, volvió a defender ayer desde Galicia que se presenta una candidatura “sólida, rigorosa e novidosa” que busca, precisamente, poner en valor un territorio modelado a lo largo de más de quince siglos. La estrategia pasa por convencer a los jueces de la espectacularidad de un paisaje construido a través del uso del agua y su impresionante patrimonio hidráulico. La defensa española y gallega intentará dejar constancia del carácter único de sus valles fluviales, la emblemática viticultura heroica en bancales y unas infraestructuras que han llegado vivas a nuestros días, abarcando desde los históricos monasterios y antiguos molinos hasta modernas centrales.

Rueda recordaba que llegar hasta el examen de esta semana es fruto de un esfuerzo titánico “despois dun longo traballo iniciado hai décadas e ao abeiro do traballo coordinado entre o Goberno galego, o embaixador de España ante a Unesco e o Ministerio de Cultura”.

Fin de semana frenético

El momento exacto para debatir la candidatura de la Ribeira Sacra es a partir de las 10 de la mañana (horario local) del lunes (las tres de la madrugada del lunes en España), aunque la decisión podría adelantarse si los debates previos se aceleran. Así, según el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, la previsión que maneja la delegación es que la resolución se conozca “entre o domingo 26 e o luns 27”. Hasta entonces, quedan días de tensa espera en los que el equipo español apurará para recabar los apoyos necesarios.

Una misión diplomática en Busán defiende el proyecto

España ha enviado a Corea del Sur una delegación institucional amplia. Por parte de la Xunta asisten el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, y el coordinador técnico de la propuesta, Mario Crecente, encargados de defender la solidez del expediente. El peso diplomático a nivel estatal recae sobre el embajador de España ante la Unesco, el exministro Miquel Iceta, quien estará respaldado por representantes de los ministerios de Cultura y de Asuntos Exteriores.

El objetivo es defender el proyecto y demostrar que la propuesta se asienta sobre un territorio vivo y protegido. En este sentido, Alfonso Rueda destacó el esfuerzo continuado en la zona, destacando que la Xunta invirtió em los últimos años “oito milóns de euros na conservación de bens da Ribeira Sacra”. Este músculo financiero se ha traducido en la ejecución de hasta 90 actuaciones en colaboración con otras administraciones y concellos. Un plan de recuperación que, en palabras del conselleiro López Campos, ha servido para que la zona “sexa un territorio máis vivo, coidado e recoñecido”.