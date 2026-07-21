Las diputaciones de Ourense y Lugo, con fe por la candidatura de la Ribeira Sacra: “É de xustiza”

Las instituciones mantienen la esperanza frente al duro informe técnico que recomienda no inscribir la Ribeira Sacra como patrimonio de la humanidad. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco, examinó la propuesta gallega sobre el terreno y sus conclusiones, que adelantó este periódico en junio, cayeron como un jarro de agua fría al cuestionar los criterios de integridad del paisaje o su autenticidad como asentamiento humano tradicional.

Frente a este revés, las instituciones no ocultan que la resolución supuso un golpe duro, pero mantienen la fe. El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, reconocía ayer que se está trabajando “con moita cautela” tras el “disgusto” del informe negativo. De hecho, Menor compartió una “confesión persoal” sobre su experiencia directa con los emisarios de la Unesco: “Eu tiven dúas entrevistas con técnicos avaliadores... e a verdade é que o trato ao rematar era pouco menos de que estaba feito, de que íamos cumprir con todo, que era unha candidatura magnífica, que tiña todo tipo de bondades”, admitió, reconociendo que el veto posterior le sorprendió.

Pese a todo, ni la Xunta ni el Gobierno central tiran la toalla. Al no ser vinculante el informe de Icomos (con precedentes históricos de reveses técnicos superados in extremis, como el oasis de Al-Ahsa o la Iglesia de la Natividad de Belén), la última palabra la tienen los 21 embajadores. Sobre esta recta final, Menor confirmó que la delegación española está operando “da maneira que se pode traballar en diplomacia, que é con absoluta discreción. Nada de bos titulares nin de fotos moi visuais”, asegurando que desde la Xunta se trabaja “con total intensidade e nós estamos esperanzados”.

Un territorio blindado

El frente institucional sigue inyectando fondos para blindar el territorio. Menor remarca que el sello mundial es “de xustiza” al ser un “factor de desenvolvemento para un territorio que non ten outras alternativas”, y anunció nuevas ayudas de la Diputación de Ourense para las entidades del territorio: 60.000 euros al Consorcio de Turismo, 45.000 euros al Consello Regulador y 12.000 euros a la Ruta do Viño. “Nós temos que seguir facendo o noso traballo”, zanjó. Una visión que comparte su homóloga en Lugo, Carmela López, quien garantiza que el modelo turístico sostenible se mantendrá, independientemente de la decisión de la Unesco, para seguir protegiendo el paisaje, preservando el patrimonio y contribuyendo al desarrollo económico y social.

Del desembarco de Normandía al Monte Olimpo: los otros competidores

La Ribeira Sacra que se examina estos días en Busán no es la misma que llamó a la puerta de la Unesco hace unos años. El actual expediente es el resultado de una maniobra de prudencia: un aplazamiento estratégico decidido en el año 2021. En aquel momento, ante el riesgo de un rechazo definitivo, se optó por retirar la candidatura para replantear, revisar y mejorar el expediente. Se elaboraron contenidos específicos que ahondaran en los valores reales de la zona, cambiando el foco hacia el paisaje del agua y el impresionante patrimonio hidráulico, para evidenciar esos más de quince siglos de interacción entre el ser humano, el agua y el territorio.

Ese nuevo enfoque se pondrá a prueba frente a una competencia internacional de altísimo nivel. La Unesco evaluará 33 expedientes de todos los rincones del planeta, examinados por una veintena de expertos entre las jornadas del viernes y el lunes. La propuesta gallega se medirá con lugares que son iconos de la historia y la naturaleza universal, como las playas del desembarco de Normandía (Francia), un enclave crucial de la Segunda Guerra Mundial; el mítico monte Olimpo y su entorno natural (Grecia); el milenario yacimiento arqueológico de Sebastia (Palestina); y una serie de potentes espacios culturales impulsados por gigantes patrimoniales como Brasil y Turquía.