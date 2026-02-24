Dimite Margarita López, concejala de Igualdade en Monforte, y el acta pasa a Miguel Tomé, el hijo del alcalde

Margarita López Rodríguez, en una foto de archivo del pleno de Monforte en el que se aprobaron los prespuestos.

La concejala de Muller e Igualdade del Ayuntamiento de Monforte de Lemos, Margarita López Rodríguez, presentó este lunes su renuncia durante la celebración del pleno municipal, que se formalizó en un pleno la noche pasada.

La corporación tomó conocimiento de la dimisión de la edil socialista, que en el escrito remitido al pleno señala que se ve “obligada” a dejar el acta por motivos personales. López ocupaba el décimo puesto en la candidatura del PSOE en las elecciones municipales de mayo de 2023, lista que logró la mayoría absoluta con diez concejales.

Tras su salida, le corresponde asumir el acta al número 11 de la candidatura, Miguel Tomé López, hijo del actual alcalde, José Tomé Roca. La sustitución será comunicada a la Junta Electoral para cubrir formalmente la vacante, que podría hacerse efectiva en el próximo pleno.

Desde la oposición municipal, formaciones como Esperta Monforte, PP y BNG habían pedido en diciembre la dimisión de López al considerar que hubo inacción tras conocerse las denuncias internas contra el regidor.

Contexto previo: denuncias internas y renuncia en la Diputación

La renuncia se produce en un contexto político marcado por las denuncias internas en el PSOE contra José Tomé, también presidente de la Diputación de Lugo.

Al menos cuatro mujeres vinculadas al partido lo acusaron de presunto acoso sexual a través del canal interno de la formación, relatando supuestos tocamientos, mensajes y llamadas de contenido sexual, así como una presunta oferta de empleo a cambio de sexo.

Tomé ha negado las acusaciones, las ha calificado de “falsas” y ha anunciado acciones legales para defender su honor. Aunque renunció a la presidencia de la Diputación y solicitó la suspensión de militancia, pero todavía continúa al frente de la alcaldía de Monforte.

En este escenario, la salida de Margarita López y la entrada de Miguel Tomé en la corporación añaden un nuevo capítulo a la actual situación política en el municipio lucense.