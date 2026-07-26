Directo | La Unesco debate la candidatura de la Ribeira Sacra con la diplomacia española buscando los votos finales

La carrera de la Ribeira Sacra en la cumbre de la Unesco en Busán (Corea del Sur) hacia la lista de Patrimonio Mundial entra en su tramo decisivo con un escenario que invita al optimismo tras una maniobra diplomática de última hora.

Para salvar los reparos de los informes técnicos que desaconsejaban la inscripción directa, las delegaciones de Perú, Tanzania y Ucrania han registrado una enmienda formal. Esta propuesta busca revertir el borrador inicial y dar luz verde directa al paisaje gallego, comprometiendo a las autoridades a un estricto plan de seguimiento y protección de cara a diciembre de 2028.

El documento redacta ya la declaración de valor excepcional para el bien bajo el criterio V, destacando la adaptación milenaria de sus comunidades a la difícil orografía, sus icónicos socalcos o terrazas y la profunda tradición de infraestructura hidráulica entre Ourense y Lugo.

El futuro de la candidatura está en manos de los 21 países miembros con derecho a voto. Para que la Ribeira Sacra consiga la ansiada distinción, la delegación española necesita sumar al menos ocho apoyos adicionales a los tres países proponentes. España apura en estos momentos los contactos con delegaciones clave como Corea del Sur, Polonia, Jamaica, Turquía o Vietnam.

En principio, el debate del expediente gallego está programado para la madrugada del lunes, en torno a las 03:00 horas en España, aunque el ágil avance de las evaluaciones en la cumbre surcoreana podría adelantar este momento histórico.