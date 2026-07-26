Vuelco en la Unesco: la diplomacia allana el camino para hacer de la Ribeira Sacra Patrimonio Mundial

Khaled El-Enany, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), interviene en la ceremonia de apertura de la 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el centro de exposiciones BEXCO de Busan.

La 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, reunida en Busán (Corea del Sur), encara el tramo final de sus evaluaciones con un escenario que invita al optimismo, aunque obliga a mantener la prudencia hasta que se produzca la votación definitiva.

El trabajo de la diplomacia española en los pasillos de la cumbre ha cristalizado en las últimas horas.

Según la documentación oficial de la Unesco a la que ha tenido acceso este periódico, se ha registrado una enmienda formal para dar luz verde directa a la inscripción del paisaje cultural ourensano y lucense, aunque comprometiendo a las autoridades a un estricto seguimiento de protección e informes de cara a diciembre de 2028.

Las delegaciones autoras y coautoras del documento (fechado este mismo 25 de julio) son Perú, Tanzania y Ucrania, país que además ocupa una de las vicepresidencias del comité.

Este movimiento diplomático busca revertir el borrador de decisión que se iba a votar, sustentado en informes técnicos previos que sugerían no inscribir el bien como Patrimonio Mundial.

La propuesta alternativa ya incluye redactada la declaración de valor excepcional, destacando elementos clave bajo el "criterio V", como la adaptación milenaria de las comunidades a un entorno fluvial escarpado, el uso del paisaje mediante sistemas de terrazas o socalcos y micro-parcelas, y la fuerte tradición de la cultura del agua y la infraestructura hidráulica.

El futuro de la candidatura está ahora en manos de los miembros que conforman el Comité y que tienen derecho a voto (21).

La presentación de una enmienda tan exhaustiva por parte de tres estados pertenecientes a tres continentes distintos —América, Europa y África— es un síntoma de que la propuesta española cuenta con respaldo para superar los escollos técnicos.

Para que la Ribeira Sacra entre ahora en la prestigiosa lista, la enmienda deberá recabar el apoyo mayoritario del plenario, sumando a los tres proponentes al menos ocho más.

Entre los países que tendrán la última palabra y a los que España intenta seducir en las últimas horas se encuentran delegaciones clave del comité como Corea del Sur, en calidad de anfitriona y presidencia, junto a Polonia, Chequia, Jamaica, Senegal, Turquía o Vietnam.

La agenda oficial apunta a la madrugada del lunes (03,00 horas) en España para el debate del expediente gallego, aunque el ritmo de las sesiones en Busán —donde ya se han aprobado 18 nuevos bienes este fin de semana— deja la puerta abierta a un posible adelanto.