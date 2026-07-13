Todo sobre el Galaico Expreso: horarios, recorrido y paradas del tren turístico de la Ribeira Sacra

Viajar entre Ourense y Monforte de Lemos a bordo de un tren histórico ya es posible. El Galaico Expreso, el primer tren turístico privado que circula por Galicia, ofrece una experiencia diferente para descubrir la Ribeira Sacra desde el ferrocarril, combinando patrimonio ferroviario, comodidad y algunos de los paisajes más emblemáticos de la comunidad.

El convoy está formado por coches históricos rehabilitados, procedentes del Museo del Ferrocarril de Galicia (Muferga), que han sido restaurados para recuperar la esencia de los viajes ferroviarios de otra época sin renunciar al confort actual. Sus amplios ventanales permiten contemplar durante el trayecto los viñedos en bancales, los cañones del Sil y del Miño y el paisaje característico del corazón de la Ribeira Sacra.

Un viaje en un tren histórico

El Galaico Expreso está compuesto por cuatro coches de los años 80, entre ellos coches salón, de primera clase y cafetería. Uno de sus principales atractivos es que conserva elementos originales de aquella época, permitiendo a los viajeros disfrutar de una experiencia ferroviaria con sabor clásico.

Cada detalle del tren ha sido pensado para recrear el ambiente de los antiguos viajes sobre raíles. Desde su diseño interior hasta sus acabados originales, el objetivo es convertir el trayecto en una experiencia relajada, invitando a contemplar el paisaje mientras el tren atraviesa algunos de los rincones más espectaculares de Galicia.

Recorrido del Galaico Expreso

El recorrido une las estaciones de Ourense y Monforte de Lemos, con paradas en:

Barra de Miño

Os Peares

Santo Estevo de Sil

El trayecto tiene una duración aproximada de 50 minutos, un tiempo similar al de los servicios convencionales sin apenas diferencias, pero con el valor añadido de realizar el viaje en un convoy histórico.

Cuándo circula el tren

El Galaico Expreso presta servicio todos los sábados y domingos de julio, agosto y septiembre, con cuatro frecuencias diarias por sentido entre Ourense y Monforte.

La iniciativa está impulsada por Trenes Turísticos de Alsa, que se ha encargado de la restauración del material rodante, la tracción y la comercialización del servicio, en colaboración con el Museo del Ferrocarril de Galicia.

Un atractivo más para descubrir la Ribeira Sacra

La puesta en marcha del Galaico Expreso amplía la oferta turística de la Ribeira Sacra, uno de los destinos más visitados de Galicia. El tren permite recorrer cómodamente este enclave, conocido por sus viñedos en terrazas, sus monasterios y los impresionantes cañones del Sil y del Miño.

Más que un simple medio de transporte, el Galaico Expreso propone recuperar la forma de viajar de hace décadas, disfrutando del recorrido sin prisas y convirtiendo el propio trayecto en parte de la experiencia.