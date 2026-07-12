Asia sube y las islas españolas se asientan como destinos favoritos

Con la llegada de las asfixiantes temperaturas en la ciudad, gran parte de los ourensanos buscan refugio en los diferentes recovecos de la costa gallega, especialmente en la pontevedresa en destinos como Nigrán, Sanxenxo o Baiona.

Más allá de Galicia, también se busca el tradicional binomio de sol y playa en las costas españolas, consolidando un año más a los archipiélagos de Baleares y Canarias como los grandes lugares favoritos para el turismo familiar, según indican desde las agencias de viajes de Ourense, que, de todas formas constatan, que el verano de los ourensanos no se limita al litoral nacional.

Las grandes capitales europeas como París, Londres o Praga registran también una gran cantidad de solicitudes, en sintonía con el resto del calendario. Tampoco se quedan atrás los clásicos del Caribe, como Riviera Maya y Punta Cana, que mantienen su alta demanda estable durante todo el año.

“En cuanto a larga distancia, la estrella en este verano puede ser Japón”, aseguran desde la agencia Olyma. Este impulso marca la recuperación del sector tras el bache sufrido meses atrás, cuando la inestabilidad en Oriente Medio provocó un parón de hasta dos meses en la venta anticipada hacia Asia. Aunque aquel tiempo de reservas perdido ya es irrecuperable y obligó a muchos a buscar alternativas, el interés por el continente asiático ha vuelto a despertar con fuerza.

Grandes novedades

También, según indican desde Olyma, irrumpen con fuerza alternativas novedosas como la isla de Djerba en Túnez -impulsada por un vuelo especial que opera desde el cercano aeropuerto de Oporto- o destinos exóticos como Mauricio y Cartagena de Indias (Colombia), que ganan atractivo gracias a las conexiones directas desde Madrid.