Galería | Ribeira Sacra gana músculo turístico en Santa Cristina

La Xunta de Galicia dota con una línea de baja tensión al monasterio Santa Cristina de Parada de Sil con 214.000 euros

La Xunta de Galicia ha invertido más de 214.000 euros en la mejora del suministro eléctrico del Mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil, en el municipio de Parada de Sil, en una actuación destinada a reforzar la conservación del patrimonio y su aprovechamiento turístico en la Ribeira Sacra.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, visitó este jueves el enclave para supervisar el resultado de las obras, que consistieron en la construcción de una línea de baja tensión que conecta la aldea de Castro con la parcela del monasterio. Esta intervención permite garantizar un suministro eléctrico estable en un espacio de difícil acceso, con limitaciones históricas en este ámbito.

La actuación se enmarca en un convenio de colaboración firmado en 2025 entre Turismo de Galicia y el Concello de Parada de Sil, con una inversión de 214.275,28 euros. El objetivo ha sido mejorar las condiciones de funcionamiento del monumento y facilitar el desarrollo de servicios e instalaciones complementarias en su entorno.

Durante la visita, Merelles destacó el impacto de este tipo de actuaciones en el desarrollo turístico del territorio. “A mellora das infraestruturas neste tipo de enclaves patrimoniais é fundamental para incrementar o seu atractivo turístico, avanzando na consolidación da Ribeira Sacra como destino de referencia”, señaló. Asimismo, incidió en la importancia de “executar a liña de baixa tensión desde a aldea de Castro ata a parcela do mosteiro, garantindo un subministro eléctrico axeitado”.

La intervención responde también a la necesidad de adaptar los recursos patrimoniales a las nuevas demandas del turismo cultural, especialmente en destinos de interior, donde la calidad de los servicios y la accesibilidad juegan un papel clave en la competitividad.

El monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil, declarado Bien de Interés Cultural en 2009, es uno de los principales exponentes del románico en la Ribeira Sacra y un enclave de especial valor histórico y paisajístico. Su ubicación, en un entorno natural de difícil acceso, ha condicionado tradicionalmente su desarrollo, lo que hace especialmente relevantes este tipo de mejoras en infraestructuras básicas.

Limitaciones

La reducción de estas limitaciones permitirá, según las previsiones, avanzar en la puesta en valor del conjunto, favorecer la llegada de visitantes y dinamizar la actividad turística en el municipio y su entorno todo el año.