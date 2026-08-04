Los GDR defienden la candidatura de la Ribeira Sacra en la Unesco

La Ribeira Sacra está más cerca de convertirse en Patrimonio Mundial de la Humanidad, aunque todavía deberá justificar algunas cuestiones técnicas señaladas durante el proceso.

Los grupos de desarrollo rural Adercou y Sil Bibei Navea, con presencia en la Ribeira Sacra, han mostrado su apoyo a la candidatura y defienden que se continúe trabajando para lograr este reconocimiento internacional. Ambos consideran que la declaración supondría una oportunidad para poner en valor el territorio y mejorar sus posibilidades de desarrollo, siempre desde un modelo sostenible.

El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco rechazó el informe del órgano asesor, pero reconoció el valor excepcional de este paisaje, destacando elementos como la adaptación histórica de sus habitantes a un territorio fluvial escarpado, el sistema de terrazas y microparcelas y la tradición vinculada a la cultura del agua.

Los grupos de desenvolvemento rural han respondido también a la petición de un referendo planteada por la Federación de Asociacións de Ribeira Sacra (Fear) y han reivindicado la representatividad de los ayuntamientos y de estas entidades, donde están integrados colectivos vinculados al mundo rural, vecinos, empresarios, ganaderos, jóvenes y otros sectores del territorio.

Desde Adercou y Sil Bibei Navea señalan que la declaración de Patrimonio Mundial debe ir acompañada de inversiones en servicios e infraestructuras y defienden que turismo y conservación pueden avanzar juntos. En este sentido, animan a perfeccionar la candidatura en colaboración con los técnicos de la Unesco para alcanzar un reconocimiento que, aseguran, beneficiaría al territorio.