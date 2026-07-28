Gobierno y Xunta confían en tener “éxito” con la candidatura de la Ribeira Sacra en 2027

La decisión de la Unesco de dar una segunda oportunidad a la candidatura de la Ribeira Sacra se encajó como una victoria táctica en las instituciones. Ante la amenaza inicial de perder el expediente de forma definitiva por los informes técnicos en contra, todas las administraciones coinciden en que este “balón de oxígeno” era el mejor escenario posible y se conjuran para aprovechar al máximo la devolución y perfeccionar el proyecto.

Acompañado por el director xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta, Ángel Miramontes, el embajador de España ante la Unesco, Miquel Iceta, calificó de “buenas noticias” lo sucedido en Busán, al “otorgarse un año para perfeccionar la candidatura”. Al mismo tiempo, Iceta lanzó un toque al organismo evaluador. “El Comité ha rechazado la propuesta de Icomos y nos alegramos por ello”, sentenció. En un discurso contundente, advirtió de “dos riesgos inquietantes” en el seno de la Unesco: la “toma de decisiones basada en informes erróneos” y las “claras insuficiencias en la relación y el diálogo entre los Estados y los órganos asesores”. El embajador agradeció el apoyo clave de Perú, país que impulsó las enmiendas.

En Galicia, desde la Xunta, el presidente Alfonso Rueda y el conselleiro de Cultura, José López Campos, coincidieron en señalar el dictamen como un “escenario favorable” que permite mantener viva la aspiración para 2027 y agradecieron la labor diplomática del Gobierno central a través de Miquel Iceta. Una lectura compartida a nivel provincial por los presidentes de las diputaciones de Ourense y Lugo, Luis Menor y Carmela López, quienes asumieron que forzar una votación era un riesgo y se conjuraron para trabajar desde la lealtad en esta nueva fase. Por su parte, desde la oposición, el BNG valoró el trámite como un aviso para revisar el modelo de gestión y evitar que el territorio acabe convertido en un “parque temático”.

José López Campos, conselleiro de Cultura: “A resolución abre un escenario favorable para ter éxito en 2027”

Assume el nuevo plazo como una victoria táctica que obliga a pisar el acelerador de forma coordinada para defender una propuesta “sólida, rigorosa e novidosa”. Transmitió que la decisión abre un “escenario favorable” al crear una misión asesora: “O proxecto está máis vivo ca nunca”.

Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense: “Chegamos á mellor decisión posible tendo informes en contra”

Si se hubiera rechazado, la candidatura estaría “gravemente tocada”, por lo que ve “esperanzador” que se devuelva para mejorarla, gracias a la “extraordinaria” labor de Miquel Iceta: “É a mellor decisión á que puidemos chegar”. Destacó que el Icomos ahora “está obrigado a colaborar”.

Carmela López, presidenta de la Diputación de Lugo: “A Ribeira Sacra ten os valores para ser patrimonio mundial”

Desde Lugo, Carmela López dejó claro que la devolución técnica del expediente no cuestiona la riqueza del paisaje. “A Ribeira Sacra reúne todos os valores que a fan merecedora de formar parte da Lista do Patrimonio Mundial; xa é Patrimonio Mundial polos seus valores”, sentenció.

Iago Tabarés, parlamentario del BNG: “O esencial é non ver a Ribeira Sacra como un parque temático”

España deberá trabajar ahora codo con codo con una misión de asesores

El texto aprobado en la 48.ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial marca una hoja de ruta estricta para la Xunta y el Ministerio de Cultura, que deberán invitar a una misión de asesoramiento de los técnicos de Icomos para orientar los trabajos sobre el terreno. El foco principal de las correcciones obligatorias en el expediente exige clarificar la conexión entre atributos como los bancales, los asentamientos y las tradiciones monásticas. Asimismo, será necesario completar el inventario y la cartografía del patrimonio hidráulico y la arquitectura vernácula asociada a la cultura del agua (molinos, presas), profundizando en la evolución histórica para justificar el territorio como un paisaje cultural vivo.

Más allá de las exigencias documentales, la resolución del plenario incluye deberes operativos de conservación y gestión territorial. La Unesco recomienda a las administraciones reforzar la coordinación del bien con la Reserva de la Biosfera e impulsar acciones frente al reto demográfico que protejan las prácticas agrícolas tradicionales. También se requiere mantener el pulso en la protección de la biodiversidad, el control de especies invasoras y la gestión sostenible del agua, garantizando en todo el proceso la participación activa de las comunidades locales y los agentes socioeconómicos.