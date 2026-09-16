Un incendio en Quiroga arrasa ya 250 hectáreas y mantiene preocupada a la Ribeira Sacra

Grandes llamas durante el incendio forestal declarado en Pacios da Serra, en Quiroga, que ya ha arrasado unas 250 hectáreas y continúa activo.

El incendio forestal declarado este martes en la parroquia de Pacios da Serra, en Quiroga (Lugo), ha arrasado ya unas 250 hectáreas, según la última estimación de la Consellería do Medio Rural. El fuego continúa activo y su evolución preocupa debido a las condiciones meteorológicas y a la orografía de la zona.

El incendio comenzó alrededor de las 15:25 horas del martes en una zona de monte próxima a Malcatán, entre Campos de Vila y Penas Rubias. El fuerte viento registrado durante la tarde favoreció la rápida propagación de las llamas, que avanzaron por una zona de acceso complicado.

El alcalde de Quiroga, José Luis Rivera, explicó que la situación durante la noche fue especialmente complicada. El regidor permaneció en el puesto de mando avanzado hasta pasada la una de la madrugada y aseguró que en ese momento el fuego se encontraba «bastante descontrolado».

Un amplio dispositivo de extinción

La Xunta instaló alrededor de las 21:00 horas un puesto de mando avanzado en la gasolinera de Quiroga para coordinar los trabajos. El dispositivo desplegado durante las últimas horas está formado por cuatro técnicos, 26 agentes, 28 brigadas, 25 motobombas, seis excavadoras, dos unidades técnicas de apoyo, siete helicópteros y nueve aviones.

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La dificultad de acceso al terreno hace especialmente importante la intervención de los medios aéreos. Sin embargo, estos tuvieron que retirarse durante la noche, por lo que los trabajos quedaron condicionados a los medios terrestres.

Las primeras estimaciones situaban la superficie afectada en unas 20 hectáreas alrededor de las 21:00 horas del martes. La superficie quemada ha ido aumentando durante la evolución del incendio hasta alcanzar las 250 hectáreas comunicadas este miércoles por Medio Rural.

Por el momento, no consta que ningún núcleo de población se encuentre en peligro, aunque la evolución del fuego está condicionada por la dirección y la intensidad del viento.

El incendio afecta a una zona de la montaña de Quiroga situada entre áreas que ya habían sufrido grandes incendios en años anteriores, entre ellas las afectadas por los fuegos de 2022 en el Courel y 2025 en la zona de Valdeorras.