La columna de humo de un incendio en Quiroga cubre el cielo de Valdeorras y Trives

Una enorme columna de humo visible desde Valdeorras y Trives marcó la tarde de este martes a causa de un incendio forestal declarado en la montaña de Quiroga, en la provincia de Lugo. El fuego permanecía activo a última hora de la tarde y obligó a desplegar un importante operativo terrestre y aéreo.

Las llamas comenzaron poco antes de las 15:30 horas en la parroquia de Pacios da Serra, en una zona con monte bajo y amplias masas de pinar. A las 19:00 horas, las primeras estimaciones de Medio Rural situaban la superficie afectada en unas nueve hectáreas.

Sin embargo, uno de los efectos más visibles se produjo a kilómetros del foco. La columna de humo fue ganando intensidad durante la tarde hasta cubrir buena parte del cielo en zonas de Valdeorras y A Pobra de Trives, donde podía observarse con claridad el humo procedente de la montaña lucense.

Vista del incendio desde Trives (izquierda) y Valdeorras (derecha) | La Región

Un amplio dispositivo contra las llamas

Las tareas de extinción se ven dificultadas por la complicada accesibilidad del terreno. En el operativo participan nueve aviones y seis helicópteros, además de tres técnicos, diez agentes medioambientales, diez brigadas, doce motobombas, tres palas y dos unidades técnicas de apoyo.

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A última hora de la tarde, el incendio continuaba activo y la columna de humo seguía siendo muy intensa.

El fuego se produce además en una zona especialmente castigada durante los últimos años. El entorno de Quiroga quedó afectado en 2025 por el gran incendio iniciado en Larouco, que se extendió desde Valdeorras y superó las 30.000 hectáreas en territorio gallego, convirtiéndose en el mayor incendio registrado en Galicia.