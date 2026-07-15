Una ruta entre viñedos para descubrir los lagares rupestres de Oímbra

Tras las primeras citas del calendario, este domingo 19 llega el turno de Oímbra con una propuesta que aúna paisaje y etnografía milenaria a través de la conocida como Ruta de los Lagares. Se trata de una ocasión idónea para descubrir la riqueza de una zona singular, ya que el concello de Oímbra posee el mayor número de lagares rupestres catalogados en Galicia, 20.

El recorrido circular, de 13 kilómetros, arranca a las 9,00 horas en el Concello. Los senderistas caminarán entre viñedos y elementos de la arquitectura tradicional, descubriendo estructuras históricas como los lagares del Carregal, Ribeira de Fornos, Xan Preto o la Tapadiña, para concluir cerca de la iglesia de Santa María de Oímbra.

Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de Turismo de Galicia y la Mancomunidad de municipios de la Comarca de Verín, busca ofrecer una alternativa de turismo sostenible y de proximidad.

Inscripciones

Esta actividad es gratuita, si bien es obligatorio reservar plaza con antelación a través de la web de Celtia Travel o en los teléfonos 635 482 477 y 629 858 134.