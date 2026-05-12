La Ribeira Sacra acelera su carrera hacia la Unesco con el agua como gran aval patrimonial

El representante de la Xunta hace hincapié en la "espectacularidad" de los cañones y valles fluviales y en el patrimonio hidráulico con "molinos y saltos impresionantes de agua".

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, defendió este martes el “paisaje cultural único” de la Ribeira Sacra como uno de los principales argumentos para conseguir su reconocimiento como Patrimonio Mundial de la Unesco. Lo hizo durante la inauguración del 27º Encuentro Internacional del Convenio del Paisaje, celebrado en Nogueira de Ramuín y organizado con la colaboración de la Xunta.

El acto contó también con la participación del secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, y reunió a representantes de los 40 países firmantes del Convenio del Paisaje en un foro que el Gobierno gallego considera estratégico para impulsar la candidatura de la Ribeira Sacra ante la Unesco.

Durante su intervención, López Campos destacó los “atributos excepcionales” de este territorio, que se extiende por 26 municipios de las provincias de Lugo y Ourense, y subrayó que se trata de un espacio “construido y esculpido alrededor del uso del agua”. Según explicó, esta singularidad constituye uno de los puntos fuertes de la candidatura gallega, ya que este tipo de paisajes culturales “aún no está presente de manera suficiente” en la Lista de Patrimonio Mundial.

El conselleiro incidió en el “carácter único” de la Ribeira Sacra, poniendo el foco tanto en los cañones y valles fluviales modelados por el agua como en su patrimonio hidráulico. En este sentido, mencionó infraestructuras históricas vinculadas a la revolución tecnológica medieval, como molinos, centrales hidroeléctricas y saltos de agua que todavía se conservan en el territorio.

Acompañado por el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, López Campos aseguró que la Ribeira Sacra representa un patrimonio “singular” y un “orgullo compartido” que forma parte de los valores asociados a la marca Galicia Calidade.

Ocho millones invertidos para reforzar la candidatura gallega ante la Unesco

El representante del Ejecutivo autonómico puso en valor el esfuerzo inversor de la Xunta, que ha destinado cerca de 8 millones de euros en los últimos años a la conservación y puesta en valor de más de 40 bienes patrimoniales de la Ribeira Sacra, repartidos entre Lugo y Ourense.

Además, subrayó que se han ejecutado más de 90 actuaciones arquitectónicas y arqueológicas, tanto en colaboración con otras instituciones como de forma directa, en elementos como iglesias, monasterios, museos, castros o yacimientos romanos.

López Campos definió la candidatura “Ribeira Sacra: Paisaje del agua” como una propuesta “sólida y con argumentos firmes”, fruto del trabajo coordinado entre la Xunta y el Ministerio de Cultura. También agradeció la colaboración del Gobierno central y la implicación del embajador de España ante la Unesco, Miquel Iceta, así como del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El conselleiro enmarcó el encuentro internacional dentro de la fase final del proceso de evaluación de la candidatura, que será analizada por la Convención Mundial de Patrimonio en la ciudad surcoreana de Busán.

“Con el esfuerzo de todos, la Ribeira Sacra es hoy un territorio más vivo, más cuidado y más reconocido”, concluyó López Campos, confiando en que el enclave gallego obtenga finalmente el reconocimiento internacional de la Unesco.