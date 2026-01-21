Ribeira Sacra refuerza en FITUR 2026 su candidatura a Patrimonio de la Humanidad

A Ribeira Sacra vuelve a estar presente en FITUR 2026 en una edición con una relevancia especial por el impulso a la candidatura a Patrimonio de la Humanidad, "una apuesta estratégica que pone en valor un territorio construido durante siglos por la relación entre la naturaleza, el agua y el trabajo humano", según el propio Consorcio de Turismo Ribeira Sacra.

“Ribeira Sagrada, Candidatura a Patrimonio de la Humanidad” es el nombre de la mesa redonda que tuvo lugar este miércoles, 21 de enero, a las 12:00 horas del mediodía en el Stand de Galicia (Pabellón 9 de IFEMA, Madrid). La organizadora fue la Consellería de Cultura, Lengua y Juventud en colaboración con el consorcio.

Noa García fue la conductora del acto, que contó con la proyección de un vídeo introductorio sobre el territorio y los valores de la candidatura. En su intervención, Luís Fernández Guitián, presidente del Consorcio de Turismo Ribeira Sagrada y alcalde de Sober. Fernández Guitián destacó que la declaración de Patrimonio Mundial supondría un reconocimiento internacional a un territorio y a su identidad, ademas de una "forma de gratitud con las personas que lo cuidaron y lo siguen cuidando día a día".

También puso en valor los beneficios en términos de visibilidad, atracción de inversión y oportunidades de empleo local que el reconocimiento de la UNESCO traería a la Ribeira Sacra. También se habló sobre el futuro basado en un modelo turístico "ordenado, de calidad y respetuoso con el territorio, apostando por la desestacionalización, las experiencias auténticas y una planificación que mejore la acogida sin perder la esencia de la Ribeira Sagrada", según explica el consorcio.

Se destacó el cambio de percepción por parte del principante sobre a Ribeira Sacra a raíz del reconocimiento, "que pasaría de descubrir un destino singular a entender que se encuentra ante un paisaje cultural de valor universal excepcional, con una mirada más respetuosa e informada".

En el encuentro participaron José López Campos, conselleiro de Cultura, Lengua y Juventud; Carmela López, presidenta de la Diputación de Lugo; Rosendo Fernández, Diputado Provincial de Ourense; además del presidente del Consorcio, Luís Fernández Guitián.

El acto contó también con una presencadpresencia institucional y sectorial, con la asistencia de Ángel Miramontes, director general de Patrimonio Cultural; Javier Arias, delegado territorial de la Xunta en Lugo; y Manuel Pardo, delegado territorial de la Xunta en Ourense, además de alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos implicados, así como diputados, senadores y representantes de la Secretaría de Estado de Turismo junto con profesionales y agentes vinculados al territorio: empresas del sector turístico, medios de comunicación, productoras audiovisuales y agencias de viaje, reafirmando la dimensión colectiva de la candidatura y la importancia del trabajo conjunto en la promoción del destino.

"Con esta acción, Ribeira Sacra continúa avanzando en la proyección nacional e internacional de su candidatura a Patrimonio de la Humanidad y en la puesta en valor del territorio como destino sostenible y de calidad", concluye el Consorcio de Turismo Ribeira Sacra.