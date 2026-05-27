La Ribeira Sacra: patrimonio con presente y futuro

El Parador de Santo Estevo acoge este miércoles desde las 10.30 horas el Foro La Región-Encontros El Progreso bajo el título “Ribeira Sacra: patrimonio con futuro”, un evento retransmitido en directo a través de las webs de ambos periódicos: elprogreso.es y laregion.es. Bajo la moderación del periodista Antonio Nespereira, la primera intervención correrá a cargo de Carmela López, presidenta de la Diputación de Lugo, a la que seguirán Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense, y José López Campos, conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude.

Dos serán las mesas. La primera, marcada para las once menos diez, “Emprender dende o territorio: turismo, paisaxe e experiencias con identidade”, versará sobre cómo la Ribeira Sacra está generando nuevas oportunidades económicas y de negocio a partir del patrimonio, el vino, el paisaje y las experiencias turísticas singulares. Participarán Maruchi Suárez, representante del proyecto de rehabilitación y puesta en marcha de Erbedeiro (Carballedo); Javier Rodríguez Pintos, promotor do Camiño do Monxe; y Fernando González, representante de Adega Algueira.

Temas sobre la mesa

Se pondrán sobre la mesa temas como la recuperación de los espacios con valor patrimonial; el turismo experiencial y sostenible; el vino como embajador del territorio; nuevas formas de atraer visitantes y fijar actividad; o la colaboración entre iniciativas privadas y territorio.

Después de una pausa de veinte minutos, a las doce menos diez llegará el momento de la segunda mesa, “Patrimonio vivo: natureza, memoria e produto local”, con la conservación del patrimonio cultural y natural como motor de identidad, desarrollo y futuro para la Ribeira Sacra como tema de análisis.

Participarán en dicha segunda mesa Manuel Carrete, historiador e impulsor do Museo de Arte Sacro de Castro Caldelas; Gaspar Bernárdez Villegas, doctor en Investigación Agraria e Forestal, coautor dos Catálogos de Árbores Senlleiras dos concellos de Parada de Sil y Sober, y recuperación de la Sobreira da Barca; y José Miguel Vázquez Fortes, representante de Dajosefa, pequeña quesería artesanal ubicada en Palas de Rei (Lugo).

A debate, temas como la protección y divulgación del patrimonio cultural; la recuperación ambiental y la biodiversidad; el paisaje y la identidad colectiva; producción artesanal y valor añadido rural; o la tradición e innovación en el medio rural. De la clausura se encargará Ángel Miramontes, director xeral de Patrimonio Cultural.