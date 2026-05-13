Ribeira Sacra exhibe su riqueza natural en la Cumbre del Paisaje

Representantes de 42 países se dieron cita en el parador de Santo Estevo para participar en la Convención del Paisaje del Consejo de Europa. Se trata de un foro internacional de referencia para el intercambio de políticas, iniciativas y buenas prácticas en materia de paisaje, organizado por el Ministerio de Cultura en colaboración con la Secretaría del Paisaje del Consejo de Europa y la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia.

La elección de la Ribeira Sacra y la provincia de Ourense como sede de este taller no fue casual

La elección de la Ribeira Sacra y la provincia de Ourense como sede de este taller no fue casual. El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, subrayó que la celebración en este entorno responde al pleno compromiso institucional con la candidatura de este paisaje para ser declarado Patrimonio Mundial de la Unesco. Según Martí, la Ribeira Sacra es un ejemplo excepcional de relación simbiótica y respetuosa entre el ser humano y la naturaleza, “una herencia de generaciones que han sabido gestionar un enclave único en la confluencia de los ríos Miño y Sil”, apuntó. Este reconocimiento internacional no solo premiaría su belleza, sino que serviría como estímulo para garantizar que dicho compromiso de preservación implique a gobiernos e instituciones en sus respectivos ámbitos.

Inversiones

Por su parte, el Conselleiro de Cultura, José López Campos, destacó que la Ribeira Sacra define la idiosincrasia gallega y posee un valor universal excepcional. La administración autonómica aprovechó este foro para reafirmar su Estratexia Galega do Paisaxe, que prevé una inversión de más de 200 millones de euros hasta el año 2030. El titular de Cultura de la Xunta aprovechó su intervención para incidir en los “atributos excepcionales” de este territorio, que abarca 26 municipios de Ourense y Lugo, “construidos y esculpidos alrededor del uso del agua”.

En el encuentro se destacó que paisajes como el de Ourense son modelos vivos de adaptación

En el encuentro se destacó que paisajes como el de Ourense son modelos vivos de adaptación, donde la tradición viticultura y los sistemas de gestión del agua, aprovechando el paso del Miño y el Sil, ofrecen lecciones fundamentales para el resto de Europa en su camino hacia la sostenibilidad y la protección del patrimonio cultural frente a los riesgos ambientales.