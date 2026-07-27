La Unesco salva la candidatura de la Ribeira Sacra pero exige mas información antes de aprobarla

El Comité de Patrimonio Mundial apoya una devolución técnica de la candidatura de la Ribeira Sacra con apoyo sobre el terreno mediante una misión de asesoría.

El plenario del Comité aprobó tras casi tres horas de debate entre sesiones de mañana y tarde la resolución de referral (devolución) impulsada finalmente por un bloque de 15 países liderados por Perú.

España evitará así reiniciar el expediente tras acordarse una misión de asesoramiento con los evaluadores internacionales, lo que constituye una victoria diplomática para la Ribeira Sacra, ya que de inicio los técnicos pedían desestimar por completo la propuesta.

La resolución aprueba dar más tiempo a España y otorga a la candidatura gallega una devolución técnica en lugar del temido aplazamiento (deferral) que buscaban países como Suiza y Chequia.

La propuesta final incluye un último punto clave incorporado por la Secretaría: la invitación formal a una misión consultiva de Icomos (Advisory Mission).

El propio organismo evaluador ha celebrado el acuerdo, destacando su satisfacción por colaborar mano a mano con España y la Xunta de Galicia en la recta final del proyecto.