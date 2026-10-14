Tasga pugna con Iberdrola y Naturgy por la central hidroeléctrica de bombeo en la Ribeira Sacra

La empresa gallega Tasga Renovables, a través de su filial Belisama Renovables -vinculada al presidente del grupo ourensano Copasa, José Luis Suárez-, ha entrado en la puja por la construcción de una central hidroeléctrica de bombeo en la Ribeira Sacra ourensana. Con esta iniciativa, compite directamente con el proyecto presentado con anterioridad por A Senra Infraestructuras, la sociedad conjunta de Naturgy e Iberdrola.

A principios de septiembre, Iberdrola y Naturgy habían solicitado a la Confederación Hidrográfica una concesión de 75.000 litros de agua por segundo de los ríos Sil y Edrada, en Parada de Sil, para construir una planta reversible. Sin embargo, Tasga ha presentado ahora una petición en Montederramo y Parada de Sil, solicitando 151.000 litros por segundo de los ríos Covas y del propio Sil.

Esta cifra tiene implicaciones administrativas. Según el artículo 105 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en trámites de competencia se deniega ordinariamente cualquier solicitud que supere el doble de la original. Dado que el tope eran 150.000 litros, la propuesta de Tasga rebasa intencionadamente el límite técnico para forzar la suspensión provisional del expediente inicial y obligar a abrir un procedimiento nuevo, de un mes de plazo.

“Fase muy preliminar”

Frente a esta situación, fuentes próximas al proyecto de Iberdrola y Naturgy lo enmarcan en la normalidad de la competencia de proyectos y aclaran que su iniciativa sigue en una fase “muy preliminar” de originación, sin que haya todavía decisiones de inversión tomadas.