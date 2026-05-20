Un terremoto de intensidad II sacude la Ribeira Sacra en plena frontera con Ourense
SOBER
El Instituto Geográfico Nacional registra un terremoto de magnitud 2,2 en Sober (Lugo) durante la madrugada del 19 de mayo
La tierra ha vuelto a temblar en el sur de la provincia de Lugo. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la madrugada de este martes, 19 de mayo, un sismo de magnitud 2,2 en el término municipal de Sober, en plena frontera con Ourense en la Ribeira Sacra.
El movimiento telúrico se produjo exactamente a las 02:22 horas (hora local), sorprendiendo a la comarca en mitad de la noche, aunque debido a su baja potencia ha pasado prácticamente inadvertido para la gran mayoría de los vecinos.
Los datos técnicos del seísmo
Según los datos oficiales provisionales facilitados por la red sísmica del IGN, estas son las características principales del evento:
- Localización: Suroeste de Sober (Lugo)
- Magnitud: 2,2 mbLg
- Profundidad: 15,0 kilómetros
- Intensidad máxima: II
- Coordenadas: Latitud 42.4075 | Longitud -7.6208
Sin daños materiales ni humanos
A pesar del sobresalto inicial que siempre generan estos registros estadísticos, la intensidad II estimada por el IGN califica el temblor como "apenas sentido". Esto significa que el temblor solo pudo haber sido percibido de forma muy puntual por personas que se encontraran en reposo absoluto en ese momento.
No se ha reportado ninguna llamada a los servicios de emergencia del 112 Galicia ni constan daños materiales en las viviendas o en las numerosas bodegas de la zona.
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