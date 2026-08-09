Un herido en Riós tras la colisión de dos coches

Una persona resultó herida en una colisión entre dos turismos ocurrida en la A-52. Un particular llamó a la central de Emerxencias pocos minutos antes de las 17:30 horas de este sábado alertando del accidente, sucedido a la altura de la parroquia de Fumaces e A Trepa, en el concello de Riós. Hasta el punto, se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y miembros de conservación de carreteras.

El accidente provocó retenciones y pequeños atascos para los conductores que circulaban por la A-52 en esa zona, según manifestaron varios usuarios.