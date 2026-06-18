A Gudiña y O Riós restringen el consumo vecinal del agua

Las restricciones y problemas relacionados con el abastecimiento de agua vuelven a marcar la actualidad en varios municipios de la provincia de Ourense a escasos días del comienzo de verano. Mientras que en A Gudiña el Concello ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que realice un consumo responsable ante las bajadas de presión registradas en la red, en O Riós la situación es más compleja debido a una avería en el sistema de bombeo que está provocando cortes en el suministro desde hace varios días.

Excedente hídrico del depósito de A Gudiña. | Eva Barrio

La pasada semana, el Concello de A Gudiña trasladó a la población, a través de sus redes sociales, un aviso en el que apelaba a realizar un consumo responsable del agua. El problema, que no es nuevo en el municipio, está relacionado con una disminución de la presión en la red de abastecimiento provocada por picos de consumo simultáneo en numerosos hogares. Según explica Néstor Ogando, alcalde de la localidad, “agua hay de sobra; el problema surge cuando se producen consumos elevados para el llenado de piscinas o el riego de huertas, lo que provoca una importante bajada de la presión”.

Se trata de una situación recurrente que ya se registró durante el pasado verano. De hecho, según apunta el regidor, el Concello tiene previsto emitir hoy un nuevo aviso a la ciudadanía, ya que el problema persiste y se hace necesario “realizar un uso responsable del agua para garantizar el suministro en condiciones adecuadas para todos los vecinos”.

Cortes de agua en O Riós

Muy cerca de A Gudiña, en el concello de O Riós, este jueves cumplen el cuarto día consecutivo con cortes programados en el suministro. Esta medida, adoptada el pasado lunes a raíz de una avería, se traduce en que en torno al 50% de la población orriolense deja de poder disponer de abastecimiento cada día entre las 22,00 y las 7,30 horas. Además del núcleo capitalino, están afectados los habitantes de As Vendas da Barreira, As Ferreiras, Romariz y Marcelín, así como algunas viviendas de San Cristovo.

La alcaldesa, Eva Barrio, aclara que estas restricciones temporales “non se deben a que non haxa auga, senón a que a bomba non dá mandado suficiente auga ao depósito de cabeceira, de aí que tomásemos esta medida para darlle tempo a que o depósito se recupere, pero sempre garantindo as necesidades diarias da veciñanza”. Desde el Concello llevan ya días trabajando en una solución, conjuntamente con Augas de Galicia, que pasa por sustituir la bomba y aprovechar para modernizar el sistema. “Queremos que a bomba xa non teña que estar somerxida no leito do río (Mente), ou seguiremos tendo este problema cada ano coa grava que orixinan as cheas, e que van danando a bomba”, avanza la regidora.

Mientras se soluciona esta situación, Barrio coincide con Néstor Ogando en pedir “prudencia” a sus vecinos y abstenerse de “encher piscinas e abusar do uso das mangueiras, é clave para manter un certo nivel no depósito no caso de que, oxalá que non, houbera un lume e precisáramos auga para extinguilo”. Al igual que en A Gudiña, O Riós también ha publicado un bando pidiendo a la ciudadanía que se abstenga de realizar “usos non esenciais” con el agua. La previsión es resolver la incidencia “nas próximas datas”.