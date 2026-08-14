Dos incendios dejan sin Internet ni fijo a miles de ourensanos

Miles de ourensanos clientes de R están sin Internet ni teléfono fijo desde la noche de este jueves por una avería provocada por la coincidencia de dos incendios, uno en una subestación eléctrica de Vigo y otro forestal en Penarrubia, en Lugo. La compañía de telecomunicaciones atribuye la caída del servicio, que afecta a toda la provincia, a que ambos sucesos dejaron inutilizadas las rutas alternativas de su red de fibra en Galicia. La compañía explica que dispone de un "anillo" que comunica las principales ciudades gallegas y que está redundado para garantizar el servicio en caso de fallo en uno de sus tramos, pero que no ha sido suficiente dado lo excepcional de la situación.

El primer problema se produjo este jueves, 13 de agosto, según R, a raíz de un incendio en una subestación eléctrica de Vigo. El fuego afectó a una de las comunicaciones que enlazan con Ourense y Lugo, aunque inicialmente no tuvo consecuencias para los usuarios porque la compañía pudo recurrir a una vía alternativa. "Temos o servizo redundado precisamente para que, se hai unha incidencia nun punto, as comunicacións poidan continuar por outra ruta", explican desde R.

La situación se complicó posteriormente con el incendio forestal registrado en Penarrubia, en Lugo, que afectó también a esa segunda alternativa. La coincidencia de ambos sucesos terminó dejando sin respaldo parte de la red y provocó la interrupción del servicio. Desde la compañía insisten en que se trata de “unha situación fóra do habitual”, al producirse dos incidencias prácticamente simultáneas sobre las vías que garantizan la redundancia.

Los equipos técnicos trabajan desde primera hora para recuperar la conexión y R asegura que la “prioridade absoluta” es restablecer el servicio cuanto antes. La compañía no ofrece por ahora una estimación concreta sobre cuándo podrá quedar completamente solucionada la avería. En el caso de Vigo, señala que los bomberos permitirán el acceso de sus técnicos a la subestación a partir de las 16,00 horas, mientras que la intervención en Lugo resulta más compleja al estar vinculada a un incendio forestal.

La incidencia afecta a los servicios fijos de Internet y telefonía fija, pero no a los móviles, que funcionan a través de la red de antenas. “Entendemos o malestar dos clientes e estamos traballando para recuperar o servizo canto antes”, indican desde R.