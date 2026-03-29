Muere un motorista de 48 años en una salida de vía en Riós

La moto del hombre muerto en un accidente de tráfico en Riós

Un hombre de 48 años, vecino de Romariz, ha muerto este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en el municipio ourensano de Riós, en las proximidades de Verín.

El siniestro se produjo a las 20:16 horas en el punto kilométrico 0,5 de la carretera OU-P-0000 (As Ferreiras-Romariz), en sentido creciente.

Según la información disponible, el accidente consistió en una salida de vía por el margen derecho, tras la cual la motocicleta, una Kawasaki Z750, impactó contra la bionda de seguridad.

Muerte del conductor

Como consecuencia del impacto, el conductor resultó fallecido en el lugar. El hombre hacía uso de casco de protección, aunque este salió despedido en el momento del accidente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Destacamento de Tráfico de Verín, del Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Ourense y el jefe de la UNIS, que se hicieron cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso.