Muere José Castro, presidente del coto de caza de Alberguería, al precipitarse su todoterreno montaña abajo en Vilar de Barrio

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado este miércoles en Vilar de Barrio, Ourense. Según informan fuentes oficiales, se trata de José Castro "Paxareiro", de 82 años de edad y presidente del coto de caza de Alberguería y antiguo miembro de la directiva gallega. El varón habría muerto en la tarde del martes por el estado en el que se encontraba el cadáver, que sufrió un importante golpe en el rostro.

Ocurrió en una montaña de la localidad de Arruás, donde el vehículo, un todoterreno que portaba un remolque, perdió el control despendiéndose ladera abajo. Los servicios de emergencia encontraron el remolque separado del coche y a la víctima a unos diez metros de distancia pese a estar las puertas estaban bloqueadas. Ocurrió en un lugar de difícil acceso, por lo que fueron necesarios vehículos especializados para su rescate.

Un vecino fue a su trabajo esta mañana de miércoles y vio en coche, pero fue a la vuelta del mismo (alrededor de las 13:20 horas) cuando le sorprendió que permaneciera tanto tiempo en el mismo lugar. Fue entonces cuando se detuvo y, al ver la situación, dio la voz de alarma. Hasta el punto acudieron la Guardia Civil de Tráfico, el GES de Laza, Urxencias Sanitarias 061 y Protección Civil de Vilar de Barrio.

José era un hombre muy conocido en la localidad, por lo que no tardaron en producirse las reacciones entre los vecinos al conocer la noticia.