O Riós axilizará trámites coa Lei de Patrimonio Cultural da Xunta

REFORMA LEXISLATIVA

A alcaldesa do Riós, Eva Barrio, reuniuse co conselleiro de Cultura, José López Campos, co que tratou as vantaxes na xestión dos bens patrimonios grazas ás reformas lexislativas previstas

Eva Barrio e José López Campos.

O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, mantivo este martes unha reunión coa alcaldesa do Riós, Eva Barrio, na que abordaron as vantaxes que a adaptación da Lei do Patrimonio Cultural permitirá a este concello para axilizar trámites e garantir unha protección máis eficaz dos bens patrimoniais. Ademais, tamén afondou coa mandataria sobre cuestións vencelladas coa mellora de infraestruturas culturais.

As modificacións previstas na lei permitirán reducir os tempos de espera, tanto por parte da cidadanía como das institucións, co fin de que o coidado do patrimonio non impida o desenvolvemento de proxectos vitais ou profesionais.

López Campos salientou que a Xunta é a única administración autonómica que informa dos bens de todo o territorio con independencia do seu grado de protección, coa xestión cada ano de 30.000 expedientes cun prazo de resolución aproximado de entre 6 e 12 meses.

