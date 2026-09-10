¿Sabe usted que en O Riós la subida de la gasolina hizo que volvieran a métodos más tradicionales?

¿Sabe usted que con la gasolina por las nubes, más de uno se plantea volver a métodos tradicionales para calentarse este invierno? ¿Que eso es lo que han debido pensar en la aldea de Castrelos de Cima, en O Riós? ¿Que este miércoles sortearon una carreta de leña como premio de la rifa para sufragar las fiestas? ¿Que el punto álgido fue su 53ª Gran Queimada? ¿Que hasta la Santa Compaña se asusta al ver el precio del diésel?