Doña Sofía recibe el cariño de los valdeorreses en Rubiá

La reina emérita, doña Sofía, fue recibida con gritos de “viva la reina” a su llegada a Oulego, una pequeña aldea del Parque Natural Serra da Enciña da Lastra, en Rubiá, que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) contaba con 66 habitantes en 2024. Su visita tuvo un objetivo: visibilizar el convenio firmado por la Fundación Reina Sofía y la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para la recuperación de una alvariza o construcción tradicional consistente en un círculo de piedras para proteger las colmenas de los daños de los osos, que quedó al descubierto tras quemarse la maleza que la tapaba con los incendios. El documento, cuya inversión total suma 170.000 euros, persigue la restauración de espacios protegidos afectados por los incendios de 2025 y también incluye la recuperación de un soto en el núcleo de Vilar (Folgoso do Courel).

El proyecto es fruto de un convenio con la Consellería de Medio Ambiente, cuya titular también se desplazó hasta la aldea

Durante su visita, la reina emérita fue acompañada por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, asistiendo también el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el subdelegado del Gobierno en la provincia, Eladio Santos; el alcalde de Rubiá, Elías Rodríguez, y otros regidores valdeorreses, entre otras autoridades; una representación de colectivos sociales de la comarca y vecinos de Oulego y otras localidades próximas.

La reina saluda a una persona. | A. Lorenzo

Explicación

El subdirector xeral de Espazos Naturais, Tomás Fernández Couto, fue el encargado de explicar a doña Sofía que el proyecto de Oulego está presupuestado en 82.000 euros y persigue mejorar el acceso de vehículos a la alvariza, restaurar su estructura y habilitarla para una explotación agrícola. Consideró esta iniciativa “pionera” y apuntó que las abejas tienen mucha importancia como polinizadoras y colaboradoras en la recuperación de la vegetación.

En Oulego, el alcalde de Rubiá, Elías Rodríguez, destacó que “esta visita nos vai poñer no mapa. O Parque Natural Serra de Enciña da Lastra vai gañar visitantes, vai dar un vuelco hacia arriba”.

Durante su estancia en la aldea valdeorresa, varios niños entregaron flores a Doña Sofía, que también fue obsequiada por los concellos de Rubiá -un abanico, un rosario de nácar, una estampa de la Virxe do Camiño, miel de cuatro tipos de sabores, un marcapasos de madera y dos chapas de los alumnos del colegio- y O Barco, cuya corporación municipal la visitó en el Pazo do Castro, entregándole el libro “Valdeorras, o noso tesouro”, un estuche con dos botellas de godello de la cooperativa Vinos Barco, una pizarra con pizarrín del Clúster da Pizarra -que a doña Sofía le recordó las que usó en su infancia-, y un estuche con bolígrafo y pluma de madera de tejo que elaboró Christian Pombo “Spoombini”.

Ante la Corporación barquense, la reina emérita mostró su preocupación por las consecuencias de los incendios de 2025 y 2022.