La reina emérita, doña Sofía, visita Rubiá en julio

La reina emérita doña Sofía y la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, presentan la próxima semana el proyecto de restauración ambiental y patrimonial de una alvariza tradicional ubicada en Oulego (Rubiá), una actuación que contempla la recuperación de este elemento del patrimonio rural, la instalación de colmenas para impulsar la actividad apícola, favorecer la restauración florística y contribuir a la conservación del patrimonio etnográfico y arquitectónico de la zona.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 65.000 euros y se enmarca en un convenio de colaboración entre la Fundación Reina Sofía y la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para impulsar actuaciones de recuperación ambiental y puesta en valor del medio rural gallego. Además de la intervención en Oulego, la iniciativa incluye la creación de una masa de frondosas autóctonas en Folgoso do Courel (Lugo), con el objetivo de favorecer la biodiversidad y mejorar el estado de los ecosistemas.

El acto de presentación, cuya celebración ya ha sido comunicada a los concellos implicados, tendrá lugar el próximo 8 de julio en Oulego, una localidad del municipio de Rubiá, donde se darán a conocer los detalles de una actuación que combina la protección del patrimonio, la conservación del medio natural y el apoyo a la apicultura tradicional, una actividad de especial relevancia para la polinización y el mantenimiento de la biodiversidad.