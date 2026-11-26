Un terremoto con epicentro en Rubiá alcanzó, a las 8:19 horas de este jueves y a una profundidad de 6 kilómetros, la magnitud de 2,5 grados en la escala Richter, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El temblor se produjo dos días después de que otro seísmo, de magnitud 1,8, tuviese su epicentro en la vecina comarca de El Bierzo, concretamente en Priaranza, a las 9:53 horas. Este mismo municipio registraba otro movimiento sísmico, este de magnitud 1,1, a las 5:42 horas.

La secuencia llega tras el episodio del 15 de octubre, cuando el ayuntamiento berciano de Benuza fue epicentro de un terremoto de 4,2 de magnitud, percibido en Galicia, Asturias y el norte de Portugal, y seguido de 26 réplicas.